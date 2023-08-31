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НовостиПолитика31 августа 2023 11:48

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли 365 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила шесть атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка. Потери противника составили до 365 человек личного состава, а также 40 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки потери противника на данном направлении составили до 365-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска смогли уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Веселое. Также рядом с городом Славянск был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200 противника.

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