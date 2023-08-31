Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила шесть атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка. Потери противника составили до 365 человек личного состава, а также 40 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки потери противника на данном направлении составили до 365-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска смогли уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Веселое. Также рядом с городом Славянск был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200 противника.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР уничтожен штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

В районе населенного пункта Ровное ДНР российские войска уничтожили штаб оперативно-тактической группы ВСУ (подробнее)