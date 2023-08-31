Российские войска уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200

ВС РФ уничтожили в ДНР ЗРК С-200 ВСУ Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике вооруженные силы Российской Федерации в районе населенного пункта Славянск уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 128 районах. Также в районе Угледара и Селидово поражен пункт управления ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих противника.

Напомним, что 30 августа в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» противника в районе населенного пункта Ровное, а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

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