ВС РФ уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» противника в районе населенного пункта Ровное. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены: штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 380 человек личного состава и 15 единиц военной техники. Также ВС РФ поразили склады боеприпасов и топлива противника в районе населенного пункта Пречистовка в ДНР.

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