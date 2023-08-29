В ДНР ракетным ударом поражен эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами

ВС РФ поразили эшелон с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска ракетным ударом поразили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате поражения воинского эшелона противника были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до десяти единиц техники. Также в районе населенного пункта Дружковка ракетным ударом был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Напомним, что российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Невельское и улучшили положение по переднему краю. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли более 340 человек личного состава и 19 единиц военной техники.

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