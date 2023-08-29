Российские войска отразили атаку ВСУ у Невельского в ДНР

ВС РФ отразили атаку ВСУ у Невельского в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки войск отразила атаку противника в районе населенного пункта Невельское и улучшили положение по переднему краю. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли более 340 человек личного состава и 19 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», - рассказали в ведомстве.

Также за сутки российские войска уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе в районах населенных пунктов Кирилловка, Зайцево Донецкой Народной Республики.

Напомним, что 28 августа в Минобороны России сообщили об отражении атак ВСУ у Клещеевки и Красногоровки. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 185 человек личного состава.

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