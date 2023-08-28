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НовостиПолитика28 августа 2023 11:00

В Минобороны России сообщили об отражении атак ВСУ у Клещеевки и Красногоровки в ДНР

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 185 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка на Донецком направлении. Украинские войска потеряли до 185 человек личного состава и семь единиц различной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за сутки было уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики. Также российские войска поразили в 128 районах живую силу и военную технику противника.

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