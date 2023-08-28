В Минобороны России сообщили об отражении атак ВСУ у Клещеевки и Красногоровки в ДНР

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка на Донецком направлении. Украинские войска потеряли до 185 человек личного состава и семь единиц различной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за сутки было уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики. Также российские войска поразили в 128 районах живую силу и военную технику противника.

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