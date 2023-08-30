Российские войска отразили атаки ВСУ у Белогоровке, Зайцево и Красногоровке в ДНР

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 380 человек личного состава и 15 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», - рассказали в ведомстве.

Также российские войска поразили склады боеприпасов и топлива противника в районе населенного пункта Пречистовка в ДНР. За сутки было уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой Народной Республики.

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