Украинские войска убили одного и ранили четырех человек в Донецке

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке показали последствия обстрела ВСУ микрорайона шахты «Лидиевка» в Кировском районе. Кадры с места события опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что очередной обстрел со стороны украинских войск привел к жертвам среди мирного населения.

- По предварительным данным, 4 человека ранены, 1 погиб. Информация уточняется, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Семеновка.

Кроме того, украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. За 30 минут противник выпустил 21 снаряд из натовской артиллерии со своих позиций в районе Кураховки.

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