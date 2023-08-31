СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по двум района Донецка

ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по столице ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:45 – населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром 31 августа украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. За 30 минут противник выпустил 21 снаряд из натовской артиллерии со своих позиций в районе Кураховки. Также за 30 августа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, еще 15 получили ранения.

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