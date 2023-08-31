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НовостиПолитика31 августа 2023 13:13

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по двум района Донецка

Украинские боевики из района населенного пункта Семеновка выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по Донецку
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по столице ДНР (архивное фото)

ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из РЗСО по столице ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:45 – населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром 31 августа украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. За 30 минут противник выпустил 21 снаряд из натовской артиллерии со своих позиций в районе Кураховки. Также за 30 августа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, еще 15 получили ранения.

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