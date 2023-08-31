ВСУ выпустили по двум районам Донецка 21 снаряд из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд из натовской артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 30 минут выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 21 снаряд из натовской артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского и Кировского районов Донецка продолжался примерно до десяти часов. За это время украинские боевики из района населенного пункта Кураховка выпустили еще 17 снарядов из натовской артиллерии.

Напомним, что за 30 августа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, еще 15 получили ранения.

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