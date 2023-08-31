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НовостиПолитика31 августа 2023 7:16

ВСУ выпустили по двум районам Донецка 21 снаряд из натовской артиллерии

Украинские боевики по Петровскому и Кировскому районам Донецка выпустили 21 снаряд из артиллерии за 30 минут
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд из натовской артиллерии (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд из натовской артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 30 минут выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 21 снаряд из натовской артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского и Кировского районов Донецка продолжался примерно до десяти часов. За это время украинские боевики из района населенного пункта Кураховка выпустили еще 17 снарядов из натовской артиллерии.

Напомним, что за 30 августа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, еще 15 получили ранения.

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