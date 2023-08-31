За сутки ВСУ ранили 15 человек в ДНР, один мужчина погиб

Украинские боевики обстреляли ДНР 30 августа с применением РСЗО, артилерии и ударного БПЛА (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР порядка 247 различных боеприпасов. В результате ракетных и артиллерийских обстрелов погиб один мирных житель, ранены 15 человек. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Кировском районах Донецка, Светлодарске, Калининском районе Горловки, в т.ч. двое детей 2011, 2006 годов рождения. Повреждены 27 домостроений в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском районах Донецка, Еленовке, Светлодарске, и 11 объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Светлодарске, Никитовском, Калининском районах Горловки, — заявили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении ВСУ совершили 51 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Всего за сутки под огнем боевиков оказались девять городов региона, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Светлодарск и другие.

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