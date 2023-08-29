Мэр Приходько: При обстреле молокозавода в Горловке сгорели 4 автомобиля

В ходе обстрела получила множественные повреждения инфраструктура предприятия и пострадали транспортные средства. Фото: ТГ/Приходько

В Донецкой Народной Республике показали ужасающие последствия обстрела молокозавода в Горловке со стороны украинских войск. Как уточнил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько, число погибших от обстрела горловчан увеличилось до трех человек. Причем двое из них скончались еще до приезда скорой помощи.

По словам Приходько, при обстреле получила множественные повреждения инфраструктура предприятия. Кроме того, пострадали транспортные средства.

- В результате обстрела горловского молокозавода с позиций украинских террористов сгорели 4 автомобиля, - заявил мэр.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР, 29 августа за 15 минут украинские боевики выпустили по двум районам Горловки десять артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Под огнем оказались Центрально-Городской и Никитовский районы города. Обстрел велся с позиций боевиков в населенном пункте Дзержинск.

Ранее украинские войска обстреляли поселок Зайцево в Горловке с применением беспилотного летательного аппарата. ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району города один боеприпас с дрона.

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