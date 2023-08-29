Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Горловке

В результате обстрела пострадали два мирных жителя Горловки (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате артиллерийского обстрела Центрально-Городского района Макеевки ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранены двое мирных граждан, — заявил Приходько.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за 15 минут украинские боевики выпустили по двум районам Горловки десять артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Под огнем оказались Центрально-Городской и Никитовский районы города. Обстрел велся с позиций боевиков в населенном пункте Дзержинск.

Напомним, что ранее украинские войска обстреляли поселок Зайцево в Горловке с применением беспилотного летательного аппарата. ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району города один боеприпас с дрона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 17 ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив 17 ракет из РЗСО (подробнее)