ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА по поселку Зайцево в Горловке

Боевики обстреляли Горловку с применением БПЛА (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины отрыли огонь по поселку Зайцево в Горловке с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:00 зафиксирован обстрел поселка Зайцево в Никитовском район Горловки. Украинские войска сбросили по населенному пункту один боеприпас с беспилотного летательного аппарата, — сообщили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что украинские боевики утром 29 августа дважды открыли огонь по городу из артиллерии калибром 155 мм. ВСУ обстреляли Никитовский район около 07:00 и 07:50, выпустив семь снарядов натовского калибра.

Напомним, что за сутки боевики выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 270 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Погибли два мирных жителя.

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