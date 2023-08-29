Мэр Донецка сообщил, что Ворошиловском районе после капремонта открылся еще один детский сад

В Ворошиловском районе Донецка после капремонта открылся детский сад. Фото: ТГ/Кулемзин

В Ворошиловском районе Донецка после капитального ремонта 29 августа открылся еще один детский сад. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Сегодня в Ворошиловском районе после капитального ремонта свои двери для маленьких Дончан открыл еще один детский сад. В таком учреждении детям всегда будет тепло, уютно и комфортно. Я очень хочу, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что специалисты из Ямала завершили капитальный ремонт детского сада «Чебурашка» в поселке Новотроицкое, который пострадал во время боевых действий. Строители восстановили разрушенные участки, заменили кровлю. Также на прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование.

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