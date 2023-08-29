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НовостиПолитика29 августа 2023 8:30

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 17 ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив 17 ракет из РЗСО
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку 17 ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку 17 ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 17 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел из реактивной системы залпового огня продолжился около 11:15. Украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще семь ракет.

Напомним, утром 29 августа вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня.

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