СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 17 ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку 17 ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 17 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел из реактивной системы залпового огня продолжился около 11:15. Украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще семь ракет.

Напомним, утром 29 августа вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня.

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