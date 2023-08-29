ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ возобновили ракетные обстрелы Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:40 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка с применением реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по городу 15 ракет со своих позиций в Семеновке, — заявили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские войска выпустили более 270 боеприпасов, в том числе кассетных, по ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, восемь человек получили ранения. Повреждены 11 домов в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и пять объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки, Минеральном.

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