ВСУ за сутки убили двух мирных жителей в ДНР, ранены восемь человек

Украинские боевики выпустили по Республике свыше 270 снарядов за сутки (архивное фото). Фото: СЦКК ДНр

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 277 различных боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, восемь человек получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки. Повреждены 11 домостроений в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и 5 объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки, Минеральном, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском четыре — обстрела из артиллерии 155 мм.

За сутки военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 80 фактов обстрелов со стороны ВСУ.

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