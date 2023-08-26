В ДНР в преддверии Дня шахтера волонтеры адресно поздравят несколько семей горняков

День шахтера в ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. Фото: ООО «Востокуголь»

В ДНР в преддверии Дня шахтера активисты адресно поздравят несколько семей горняков. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального отделения проекта #МЫВМЕСТЕ.

Там уточнили, что волонтеры проведают ветеранов шахтерского труда и их семьи.

- Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ поздравит ветеранов шахтерского труда, их семьи, привезем гуманитарную помощь, небольшие символичные подарки и поздравим с профессиональным праздником, - заявили в организации.

Сообщается также, что всего волонтеры планируют навестить пять семей горняков.

Напомним, что День города и День шахтера в столице ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В этом году все массовые мероприятия в Донецке отменили из-за угрозы обстрелов ВСУ. Власти Донецка запустили по городу нарядные трамваи. Вагоны украшены российскими триколорами, символом Донецка - розами, а также гербом столицы региона и надписью «С праздником, Донецк!»

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в преддверии Дня города и Дня шахтера украшают учреждения праздничной символикой

Столица ДНР готовится к празднованию своего дня рождения (подробнее)