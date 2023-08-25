В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли три человека, еще 39 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ 39 человек получили ранения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с 18 по 24 августа погибли три человека, еще 39 получили ранения, в том числе один ребенок. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 258 мирных жителей, 1084 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9017 человек, в том числе 229 детей.

Напомним, что 25 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что от обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина.

Кроме того, утром украинские боевики со своих позиций в районе Орловки, Галицыновки и Кураховки обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 15 кассетных боеприпасов.

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