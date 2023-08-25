ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Семеновки ДНР

ВС РФ сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
Фото: Александр КОЦ
В Донецкой Народной Республике воздушно-космические силы Российской Федерации сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
- В районе населенного пункта Семеновка ДНР истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25, - рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, за сутки средствами противовоздушной обороны было перехвачено одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Также сбито и подавлено средствами РЭБ 73 БПЛА противника, в том числе в районах населенных пунктов Берестовое, Гольмовский Донецкой Народной Республики.
Напомним, что российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила три атаки противника в районе населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка. Потери противника составили до 260 человек личного состава, а также восемь единиц техники.
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