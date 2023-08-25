Российские войска отразили атаки ВСУ у Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки в ДНР

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Фото: Александр КОЦ
Российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила три атаки противника в районе населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 260 человек личного состава, а также восемь единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- Потери противника на Донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
Напомним, что российские дроны-камикадзе, управляемые операторами первого Донецкого армейского корпуса, уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении.
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