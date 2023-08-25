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НовостиПолитика25 августа 2023 11:39

Российские войска отразили атаки ВСУ у Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки в ДНР

На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 260 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации отразила три атаки противника в районе населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка. На Донецком направлении за сутки украинские войска потеряли до 260 человек личного состава, а также восемь единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника на Донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Напомним, что российские дроны-камикадзе, управляемые операторами первого Донецкого армейского корпуса, уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении.

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