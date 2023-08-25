В Донецк из Москвы прибыла вторая партия автобусов большой вместимости

Все автобусы - большой вместимости. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня в столицу ДНР - город Донецк - прибыла вторая партия автобусов большой вместимости. Автопарк города пополнился еще на 10 машин. Все они были переданы в качестве шефской помощи от Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что новые автобусы вскоре выйдут на городские рейсы.

- После оформления всех необходимых документов они незамедлительно начнут работу на маршрутах города Донецка, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецк до конца года доставят 30 низкопольных автобусов из Москвы. На городские маршруты в столице ДНР вскоре выйдет новый транспорт.

Сообщалось также, что обстрелами ВСУ в Донецке были повреждены 200 единиц пассажирского транспорта. По словам Кулемзина, столица Республики испытывает острую нехватку перевозчиков и водителей.

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