В Донецк до конца года доставят 30 низкопольных автобусов из Москвы

До конца года автопарк города пополнят еще три десятка машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецк до конца года для работы на городских маршрутах доставят еще 30 новых автобусов низкопольного типа из Москвы. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- В 2023 году планируется получение от шеф-региона - города Москвы 30 низкопольных автобусов, - рассказали там.

В мэрии уточнили, что действующая в Донецке маршрутная сеть была разработана в соответствии с пожеланиями и потребностями граждан. Однако из-за повреждений транспортной инфраструктуры и подвижного состава, нехватки водителей и недостатка перевозчиков нередко возникают проблемы с несоблюдением интервалов движения машин либо вообще отсутствием транспорта на линии.

Напомним, еще в апреле в Донецке заметили новые автобусы большой вместимости, которые находились в одном из автопарков республиканской столицы и предположительно поступили в город в качестве гуманитарной помощи от Москвы. Замеченные автобусы марки ЛиАЗ-5292 были выполнены в красно-белой цветовой гамме, а на борт машин нанесен флаг ДНР. Отметим, что по дорогам Москвы ездят автобусы такой же марки, раскрашенные в голубой и синий цвета.

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