Более 200 единиц пассажирского транспорта повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Основным условием для постоянного курсирования автобусов является наличие стабильного пассажиропотока, транспортных средств и водителей. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк испытывает острую нехватку перевозчиков и водителей. К тому же обстрелами ВСУ было повреждено немалое количество пассажирского транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин по итогам рассмотрения вопроса о продлении работы в вечернее время некоторых маршрутных такси.

Он пояснил, что основным условием для постоянного курсирования автобусов является наличие пассажиров, транспортных средств и водителей.

- В Донецке существует нехватка перевозчиков и водителей. Более 200 транспортных средств повреждены, около 200 автобусов с водительским составом мобилизованы, - отметил градоначальник.

Мэр также напомнил про то, что время пребывания водителей за рулем регламентируется утвержденными законом нормами труда и отдыха.

Однако после обследования пассажиропотоков городские власти пришли к выводу, что вечерние рейсы по маршрутам №№ 20, 20а и 20в являются востребованными, и перевозчики взяли на себя обязательства эти рейсы проводить.

- Данный вопрос остается на контроле, - заверил Кулемзин.

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