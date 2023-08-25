Дом детского творчества в Волновахе, восстановленный ЯНАО переименуют в «Огни Ямала»

Дом детского творчества в Волновахе переименуют в «Огни Ямала». Фото: t.me/volnovahaDNR

Дом детского и юношеского творчества, который восстанавливали специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа переименуют в «Огни Ямала». Об этом сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- По результатам народного голосования Дом детского и юношеского творчества будет переименован в «Огни Ямала». Благодарю каждого, кто поучаствовал в жизни нашего района и отдал свой голос, - написал в телеграм-канале глава Волновахского района.

Константин Зинченко отметил, что уральские и ямальские специалисты помогают Волновахскому району решить все возникшие проблемы. За все время работы, они восстановили большое количество объектов.

- За время нашей крепкой дружбы с шефами-регионами в Волновахском районе восстановили дома, школы, детские сады, спортивные и детские площадки, медицинские учреждения, храмы, дороги, социальные и культурные объекты, - добавил градоначальник.

Напомним, ранее в Волновахе благодаря шефу-региону ЯНАО проводят ремонтно-восстановительные работы в Доме детского и юношеского творчества.

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