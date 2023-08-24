Врачи из Челябинской области с начала августа осмотрели более трех тысяч человек в Волновахском районе

Южноуральские врачи работают в Волновахском районе. Фото: Правительство Челябинской области
Южноуральские врачи с начала августа 2023 года осмотрели более трех тысяч человек в Волновахском районе. По данным специалистов, около 77% осмотренных нуждается в диспансерном наблюдении. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
- Специалисты осмотрели около 3 500 человек. Более 75% пациентов — женщины. У жителей чаще выявляют повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Около 77% осмотренных нуждается в диспансерном наблюдении и лечении, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что в Волновахском районе работает 12 медиков из Челябинской области. Среди них - врач-эндоскопист, терапевт, врач клинической и лабораторной диагностики, акушер, врач-УЗИ, фельдшер и медицинские сестры.
Напомним, что Ямальские врачи также помогают обследовать жителей Волновахи. В город приехали пятеро медиков, среди которых терапевты, невролог, травматолог и акушер-гинеколог.
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