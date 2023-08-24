В ДНР создано отделение федерации компьютерного спорта России

Местные спортсмены смогут участвовать в официальных российских кибертурнирах, заявила Толстыкина. Фото: Толстыкина/ТГ

В Донецкой Народной Республике создали отделение Федерации компьютерного спорта России. Теперь местные киберспортсмены могут получать спортивные разряды и участвовать в официальных турнирах. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— И вот теперь, когда Республика стала частью России, в ДНР создано региональное отделение Федерации компьютерного спорта России, которое будет заниматься развитием киберспорта в нашем регионе. Огромные перспективы для киберспортсменов Республики! — заявила Толстыкина.

Вице-премьер подчеркнула, что в Республике компьютерный спорт развивается с 2016 года.

— В ДНР компьютерный спорт развивается с 2016 года. Именно тогда была официально зарегистрирована Федерация компьютерного спорта ДНР. За это время проведено несколько чемпионатов, которые прошли с большим успехом и вызвали большой интерес молодежи, — рассказал Лариса Толстыкина.

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