В Кировском районе Донецка женщина подорвалась на мине «Лепесток»

В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток». Фото: МЧС ДНР

В Кировском районе Донецка пожилая женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» на улице Слепнева. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Кировском районе Донецка по улице Слепнева, 7 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получила ранение женщина 1940 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на 23 августа зарегистрировано 128 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на противопехотных минах «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Напомним, что 23 августа вооруженные формирования Украины при обстреле столицы Донецкой Народной Республики повредили станцию скорой медицинской помощи, а также республиканский центр крови.

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