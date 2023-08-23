Ленинградская область передала музыкальные инструменты в Енакиевскую школу искусств

Ленобласть передала музыкальные инструменты школе искусств в Енакиево. Фото: https://t.me/drozdenko_au_lo

В Енакиевскую школу искусств имени Петра Чайковского регион-шеф предал музыкальные инструменты. Ребята и преподаватели были очень довольны, что получили скрипки, гитары, баяны и рояль. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Школа искусств в Енакиево - особая забота. Весной, передавая подарки художникам, обещал не забыть про музыкантов. Сегодня привезли инструменты: скрипки, гитары, баяны и рояль. У ребят и преподавателей искренняя радость и признание. Оказалось, нужны еще гусли. Найдем, - написал в телеграм-канале губернатор области.

Александр Дрозденко добавил, что в четырех школах Енакиево подготовили шахматные классы. Для ребят приобрели необходимый инвентарь.

Напомним, что к началу учебного года специалисты из Ленобласти восстановят детсад, школу и лицей в Енакиево. Строители демонтируют систему отопления в ясли-саду № 41 «Олимпийский», а также начали капитальный ремонт школы № 15.

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