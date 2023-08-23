В ДНР подготовка объектов к отопительному периоду идет по графику

В регионе понемногу готовятся к зиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике ведут подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону. Все идет по графику. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там отметили, что сотрудники предприятия «Вода Донбасса» готовят сети, а также объекты водоснабжения и водоотведения к работе зимой. Специалисты проводят замену и ревизию насосного оборудования, запорной арматуры, ремонтируют кровли и остекление насосных станций, очистных сооружений, проверяют подземные водозаборы.

- Подготовка объектов к отопительному периоду идет по графику, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что в работе по подготовке региона к зиме задействованы все филиалы предприятия. На данный момент к отопительному сезону в Республике готовы более 11 тысяч км водопроводных и около 4 тысяч канализационных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР около половины котельных подготовлены к отопительному сезону. Также из 142 тепловых пунктов 77 приведены в готовность.

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