В ДНР около половины котельных подготовлены к отопительному сезону Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике около половины котельных подготовлены к отопительному сезону 2023–2024 годов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Дмитрий Бердников во время телеграм-эфира.

- В Республике 1277 котельных — это те, которые мы вовлекаем в отопительный период. На сегодняшний день порядка 600 котельных отработаны, приведены в соответствующую схему готовности, - сказал Бердников.

Он добавил, что из 142 тепловых пунктов 77 приведены в готовность. По его словам, износ сетей водоснабжения по Республике составляет порядка 70%, а потери воды оцениваются в более 50%. Также заместитель Председателя Правительства ДНР отметил, что в регионе уже отремонтировали 1,5 тысячи котлов.

Напомним, что в Республике специалистами 11 Филиалов ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» к концу июня подготовлено 477 котельных к отопительному сезону и 71 тепловой пункт. Подготовлены к эксплуатации с проведением необходимых испытаний 846,06 км тепловых сетей, из которых заменено - 18,68 км

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