В ДНР к отопительному сезону уже подготовлено 477 котельных

К отопительному сезону в ДНР готово 477 котельных. Фото: Минстрой ДНР

В Республике специалистами 11 Филиалов ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» к концу июня подготовлено 477 котельных к отопительному сезону и 71 тепловой пункт. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- Подготовлены к эксплуатации с проведением необходимых испытаний 846,06 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), из которых заменено - 18,68 км, - отмечают в ведомстве.

В процессе ремонта специалисты выполняют разборку, чистку, регулировку и сборку сложных узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательного котельного оборудования.

Напомним, что заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка заявил, что регион готовится к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону. По его словам, сейчас подготовлено более 500 километров теплосетей, заменено более 10 километров, а также специалисты модернизировали 813 котлов. Он добавил, что средний процент готовности к осенне-зимнему периоду составляет 14%.

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