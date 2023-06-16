В ДНР готовятся к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону Фото: Вера Зенина

Заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка заявил, что регион готовится к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону. По его словам, сейчас подготовлено более 500 километров теплосетей, заменено более 10 километров, а также специалисты модернизировали 813 котлов.

- По ряду показателей уровень подготовки проходит согласно графику. Трудностей достаточно много. По-прежнему, сказываются обстрелы территорий. Сейчас администрациям городов и районов ДНР приходится прилагать максимум усилий, чтобы своевременно провести все необходимые мероприятия, - отмечает Владимир Дубовка.

Он добавил, что средний процент готовности к осенне-зимнему периоду составляет 14%. Также в республике ведутся кровельные работы и работы по внутридомовым системам централизованного отопления и холодного водоснабжения.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике модернизируют отделения МФЦ для ускорения процесса оказания госуслуг. Такие меры позволят сократить время приема посетителей и ускорить процесс предоставления госуслуг.

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