В ДНР модернизируют отделения МФЦ для ускорения процесса оказания госуслуг

Среднее время ожидания в очереди на получение услуг в МФЦ должно сократиться. Фото: МВД ДНР

Отделения Многофункционального центра в ДНР модернизируют. Об этом заявил глава Министерства экономического развития Республики Владимир Зверков.

Он уточнил, что в отдельных помещениях МФЦ будет проведен ремонт и закуплено новое оборудование.

- Мы сейчас активнейшим образом совместно с коллегами и другими регионами проводим работу по модернизации всех наших МФЦ. Это и капитальный ремонт в отдельных отделениях, и косметический ремонт, и главное - это закупка нового оборудования: компьютеров, серверных, экранов, - отметил руководитель ведомства.

По словам Зверкова, такие меры помогут сократить время приема посетителей и ускорить процесс предоставления госуслуг.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР до конца года планируют открыть еще 13 отделений МФЦ. В ближайшее время в центре запустят многоканальный телефон горячей линии и увеличат число операторов.

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