В ДНР пострадали четыре человека в результате ДТП на трассе Донецк–Мариуполь

Четыре человека травмированы в результате ДТП. Фото: МВД ДНР

На трассе Донецк–Мариуполь в результате ДТП пострадали четыре человека. 27-летняя женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила опрокидование. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республики.

- 22 августа на трассе Донецк – Мариуполь произошло дорожно-транспортное происшествие с постадавшими. По предварительной версии, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Chevrolet Aveo, объезжая лежащее на трассе животное, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила опрокидование, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в результате ДТП водитель и трое пассажиров получили телесные повреждения, среди которых двое детей 8 и 9 лет.

Напомним, что за выходные дни в Донецкой Народной Республики произошли два ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в результате которых ребята получили травмы. В обоих случаях подростки не имели водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горняцком районе Макеевки в результате ДТП пострадали четыре человека

Водитель Mitsubishiи и три пассажира Mercedes, в том числе двое подростков пострадали в результате ДТП в Макеевке (подробнее)