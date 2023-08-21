В ДНР пострадали два подростка в результате ДТП

Два подростка травмированы в результате ДТП. Фото: МВФ ДНР

За выходные дни в Донецкой Народной Республики произошли два ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в результате которых ребята получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

- В Шахтерске 15-летний водитель мопеда ALFA V на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Hyundai i30. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, - отмечают в ведомстве.

Подобный случай произошел и в Углегорске, где несовершеннолетний водитель мопеда Jianshe врезался в автомобиль. При выезде из внутридворовой территории 15-летный подросток не предоставил преимущество в движении автомобилем ВАЗ-2107, где в результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы.

- В обоих случаях несовершеннолетние не имели водительского удостоверения на право управления транспортным средством. По факту дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции проводят проверки, - добавили в МВД.

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