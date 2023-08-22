В Донецке поступят в продажу билеты приуроченные ко Дню города и Дню шахтера

С 23 августа в продажу поступят новые билеты приуроченные ко Дню города и Дню шахтера. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке с 23 августа 2023 года поступят в продажу билеты приуроченные ко Дню города и Дню шахтера. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Уважаемые Дончане. С 23 августа в продажу поступят новые билеты приуроченные ко Дню города и Дню шахтера, - написал в телеграм-канле мэр города.

Также ранее в Донецке в преддверии Дня города установили арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе.

Напомним, что День шахтера и День города в Донецкой Народной Республике отмечают в последнее воскресенья августа. В этом году праздники выпадают на 27 августа. Обычно в этот день проходят народные гуляния и праздничные концерты. Однако все мероприятия были отметены из-за риска обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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