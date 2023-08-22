В Донецке один из городских объектов планируют назвать в честь Москвы

Москва много помогает Донецку в проведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ в городе
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецке стартовало народное голосование, в ходе которого горожанам предлагается назвать один из городских объектов в честь Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Так, по инициативе городских властей вскоре в Донецке может появиться Московская набережная, Аллея московских строителей или сквер Кремлевский. Такие названия по выбору дончан хотят присвоить отремонтированным силами московских специалистов объектам города.
- Наш шеф-регион - город Москва. Предприятиями городского хозяйства столицы проводится комплекс ремонтных и аварийно-восстановительных работ в Донецке. В знак признательности и крепкой дружбы мы запускаем народное голосование по присвоению названий объектам, - пояснил градоначальник.
Отметим, что народное голосование мэр Донецка запустил в своем телеграм-канале. Там жителям города предлагается выбрать, какой из трех предложенных объектов будет переименован.
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