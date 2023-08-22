В ДНР сообщили о ранении пяти человек, в том числе ребенка, при обстрелах ВСУ 21 августа

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: ТГ/Пушилин

За прошедшие сутки, 21 августа, под обстрелами ВСУ в ДНР были ранены пять человек. Среди них - ребенок. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц, в том числе девочки 2012 года рождения, в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 2 жилых дома в Донецке и Горловке и один объект гражданской инфраструктуры.

В целом за сутки украинские войска обстреляли семь населенных пунктов Республики, включая Светлодарск, Горловку, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку. В их направлении были выпущены 124 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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