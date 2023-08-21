ВСУ ранили ребенка и мужчину в Старомихайловке

В результате обстрела Старомихайловки ранен ребенок 2012 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обстрелом украинских боевиков ранение получил ребенок и мужчина в Старомихайловке. Ранее ВСУ обстреляли поселок с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Старомихайловке по улице Гагарина, 20 ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Петровском районе Донецка при детонации кассетного боеприпаса пострадали две женщины.

Тем временем военные эксперты СЦКК ДНР установили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую 20 августа с применением РСЗО «Град». В результате обстрела погиб один и ранены четырех мирных жителя города.

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