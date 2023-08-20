Энергетики ДНР вернули Ясиноватскому району свет

Энергетики вернули Ясиноватскому району свет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Энергетики ДНР восстановили энергоснабжение всех потребителей Ясиноватского района, обесточенных обстрелом 20 августа. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 19:00 сотрудники Ясиноватского РЭС «Региональной энергопоставляющей компании» восстановили энергоснабжение всех потребителей, обесточенных сегодняшним обстрелом, - говорится в сообщении Минугля.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватском районе из-за обстрела ВСУ остались без света 5353 бытовых абонентов. Всего там было обесточено 25 трансформаторных подстанций. Несмотря на обстановку, энергетикам ДНР удалось выполнить аварийно-восстановительные работы.

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