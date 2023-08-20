В Ясиноватском районе из-за обстрела ВСУ обесточены 5353 бытовых абонентов

Аварийно-восстановительные работы осложняются продолжающимися обстрелами. Фото: МинТЭК ДНР

20 августа в Ясиноватском районе без электричества остались 5353 бытовых абонентов. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 15:00 в результате очередного обстрела, обесточены 25 трансформаторных подстанций, 5353 бытовых абонентов в Ясиноватском районе, - говорится в сообщении Минугля.

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка.

Ранее «КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 104 снаряда и ракеты. Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Луганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Гольмовский, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район). В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя.

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