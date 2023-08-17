В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадала женщина

В результате обстрела пострадала женщина 1966 года рождения. Фото: ТГ/Пушилин

В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка получила ранения мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что по улице Правовой было зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом с последующим возгоранием. Тем временем по улице Вахрушева сообщили о прямом попадании в многоквартирный жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска в разгар рабочего дня 17 августа обстреляли кассетными боеприпасами шахту имени Скочинского в Донецке. На-гора пришлось экстренно поднять 113 горняков.

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