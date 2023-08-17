При обстреле ВСУ шахты имени Скочинского в Донецке на-гора пришлось экстренно поднять 113 горняков

Шахта подверглась обстрелу в разгар рабочего дня. Фото: ШУ «Донбасс»

Днем 17 августа артиллерийской атаке ВСУ с применением кассетных боеприпасов в разгар рабочего дня подверглась шахта имени Скочинского в Донецке. Из-за обстрела на поверхность пришлось экстренно поднимать горняков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрела были зафиксированы повреждения инфраструктуры шахты, пострадали личные автомобили работников, а главный экономист предприятия получил ранения. Медики уже оказали ему необходимую помощь.

- На-гора пришлось экстренно поднять 113 работников, - сообщил Пушилин.

По словам лидера ДНР, украинские войска продолжают целенаправленные обстрелы мирных кварталов и социально важных объектов Республики. Так, обстрелам ВСУ в этот день подверглись также один соцобъект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки, где тоже была ранена мирная жительница.

Вечером противник выпустил по территории региона 207 боеприпасов, 28 из них - кассетного типа, заявил Пушилин.

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