В Донецке в преддверии Дня города установили новый арт-объект на бульваре Пушкина

Новую инсталляцию «Донецк непокоренный» в административном центре ДНР установили перед Днем города. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в преддверии Дня города установили новый арт-объект. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инсталляцию разместили на бульваре Пушкина.

- В преддверии Дня города на бульваре Пушкина появился новый арт-объект, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают вандалов, которые сломали новую инсталляцию в Донецке. Она была установлена в Пролетарском районе также ко Дню города.

- В Пролетарском районе ко Дню города была установлена инсталляция «Донецк непокоренный». Минувшей ночью неизвестные вандалы нанесли ей повреждения, - проинформировал мэр.

Кулемзин подчеркнул, что злоумышленников уже ищут полицейские.

Напомним, что День шахтера и День города в Донецке традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. Однако в этом году все массовые мероприятия и концерты, приуроченные праздникам, проводиться не будут. Городские власти отменили народные гуляния в связи со сложной обстановкой из-за обстрелов.

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