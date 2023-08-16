ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами

В ДНР сообщили об очередном факте применения ВСУ кассетных боеприпасов. Фото: СЦКК ДНР

В ДНР сообщили об очередном применении ВСУ кассетных боеприпасов. Вечером 16 августа украинские войска выпустили их в направлении столицы Республики - города Донецка - и Ясиноватского района. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 17:25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный), - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, днем 16 августа ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. В результате обстрела в Ясиноватой был ранен мужчина 1975 года рождения.

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