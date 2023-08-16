В Донецке провели техосмотр пассажирского транспорта. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке провели технический осмотр автобусов на диспетчерской станции «Центр». В ходе проверки было обнаружено ряд нарушений. Все транспортные средства сняли с маршрутов до исправления замечаний. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Сегодня представители администрации города Донецка совместно с сотрудниками министерства транспорта и ГАИ произвели осмотр автобусов на диспетчерской станции «Центр». Выявлен ряд нарушений, выписаны предписания по их устранению. Проблемные автобусы сняты с маршрутов до исправления замечаний, - написал в телеграм-канале мэр города.

В рамках выполнения поручения временно исполняющего Главы ДНР Дениса Пушилина на территории Республики продолжаются выезды на территорию автовокзалов и диспетчерских станций для осмотра санитарно-технического состояния транспортных средств.

Напомним, ранее в Донецке провели очередной рейд по проверке санитарно-технического состояния общественного транспорта на диспетчерской станции «Крытый рынок». При повторной проверке большинство выявленных нарушений были устранены.

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