В Петровском районе Донецка обстрелами ВСУ повреждены два многоквартирных дома, ранена женщина

Украинские военные продолжают обстреливать Донецк ракетами и кассетными снарядами Фото: Иван ЖИЛЯК

На западе Донецке обстрелами ВСУ повреждены многоквартирные дома и ранена женщина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк (Петровский район): улица Красногоровская, 3, 4 - многоквартирные жилые дома. По улице Красногоровской, 4 ранена женщина 1964 года рождения, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщается также, что вечером 15 августа ВСУ нанесли новый ракетный удар по столице ДНР. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

Напомним, ранее ВСУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. За ночь украинские боевики выпустили по городу 22 снаряда, из них четыре - кассетного типа.

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