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НовостиПолитика15 августа 2023 19:24

СЦКК ДНР: Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Вечером 15 августа ВСУ нанесли новый ракетный удар по столице ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Донецк подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ (архивное фото)

Донецк подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 15 августа украинские войска нанесли новый ракетный удар по западу Донецка. Под прицельный огонь ВСУ попал Петровский район. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. За ночь украинские боевики выпустили по городу 22 снаряда, из них четыре - кассетного типа. В результате обстрела Куйбышевского района по улице Руставели получили ранения мужчина 1944 и женщина 1951 годов рождения.

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