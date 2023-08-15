СЦКК ДНР: Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Донецк подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 15 августа украинские войска нанесли новый ракетный удар по западу Донецка. Под прицельный огонь ВСУ попал Петровский район. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. За ночь украинские боевики выпустили по городу 22 снаряда, из них четыре - кассетного типа. В результате обстрела Куйбышевского района по улице Руставели получили ранения мужчина 1944 и женщина 1951 годов рождения.

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